低生育率影響招生　台私立院校7年停辦6間

台灣生育率低問題嚴重，導致院校招生困難。台教育部周六（5日）證實，在花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院（下稱台觀），預計今年9月1日起停辦。據知，這已是近7年以來第6間停辦的私校。

台媒報道稱，該校去年底已申請今個學年度全面停招，停辦計劃於今年4月提報教育部，並於周二（1日）通過。考慮到在學學生權益，以及學校協助應屆畢業生補齊應有之學分，台觀將開辦暑期課程，所以學校待暑假結束才停辦。據教育部統計，該校目前專任教師有2人、專案教師7人、職員17人，學生扣除應屆畢業生後約有108人。

教育部表示，學生轉學後可抵免原校修過的學分，畢業門檻、學雜費均依照原校標準，未完成的論文或專題、住宿部分、就學貸款、獎學金、工讀金等，也由轉入校提供協助。如學生在住宿或交通費支出增加遇困難，教育部也會按學生實際需求給予協助。至於該校教職員，除可利用「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」轉介到其他單位繼續工作，也可依法辦理遣散或退休。

除了台觀，據報早前嘉義縣稻江科技暨管理學院亦向教育部申請停辦，目前該案仍在審議中。除了停辦外，也有院校申請轉型，如興國管理學院於2015年便轉型為中信金融管理學院。