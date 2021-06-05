田灣核電站機組異常　國家核安全局界定為0級事件

國家核安全局周四（3日）發布報告指，位於江蘇連雲港的田灣核電站6號機組，此前因汽輪機高壓調閥異常開啟，觸發機組停機停堆運行；事故未產生放射性後果、無人員照射、無環境污染，被界定為0級事件，即是不具有安全意義的微小事件。

報告指，事發於今年5月12日，田灣核電站6號機組進行商業運行前汽輪發電機組首次整體啟動相關試驗時，4號高壓調閥異常開啟，導致1號及3號蒸汽發生器水位高高信號觸發，汽輪機停機，同時疊加核功率大於10%FP，觸發反應堆停堆。據了解，反應堆停堆是指當發生危及反應堆安全的事件時，為減輕或防止危險狀態，使反應堆立即停運的動作。

當局經排查後，已更換故障部件，並按計劃展開後續工作。事故中，反應堆保護系統響應正常，三道安全屏障保持完整，未產生放射性後果，無人員照射、無環境污染。

另據「中國核電」微信公眾號同日消息，田灣核電站6號機組經歷上述事件後，順利完成運行試驗。在今年6月2日晚上10時06分，隨着100小時滿功率連續運行試驗的完成，田灣核電6號機組正式具備商業運行條件，標誌着田灣核電站三期工程（5、6號機組）全面建成投產。