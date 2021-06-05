美國跨黨派參議員明旋風訪台3小時　商討區域安全

新冠肺炎疫情去年爆發至今，美國參議院軍事委員會派出首個訪問團出訪台灣，3名跨黨派參議員將於下周日（6日）閃電訪問台北3小時，就美台關係、區域安全及其他共同利益等重要議題交換意見。台灣的總統府發言人張惇涵證實，蔡英文總統將於早上8時半，在空軍基地松山指揮部親自接機。

訪台美方人士分別是伊利諾伊州參議員譚美‧達克沃斯（Tammy Duckworth）、特拉華州參議員庫恩斯（Chris Coons），他們是民主黨人，另一人則是共和黨籍阿拉斯加州參議員蘇利文（Dan Sullivan）。

台媒指訪問團事前在南韓訪問，再專程訪台，由於近期台灣疫情嚴峻，他們只會短時間逗留，活動範圍限於松山機場貴賓室內，避免與大眾接觸。有台總統府人士透露，庫恩斯與美國總統拜登關係密切，更一度是國務卿考慮人選，成為繼前參議員多德後，不足兩個月內再有拜登好友訪台。

台灣的外交部歡迎譚美‧達克沃斯、庫恩斯及蘇利文，聯同國會幕僚一行10人訪台，並形容他們為台灣在美國國會的長期堅定支持者。達克沃斯及蘇利文是參議院軍事委員會成員；庫恩斯則是參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》及《台北法案》共同提案人。