國民黨斥採購疫苗緩慢　促疫歿者家屬向政府索償

台灣的新冠疫情持續，國民黨團總召集人費鴻泰周六（5日）早上到總統府前大力批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對爆疫的諾富特酒店管理問題，兩個半月以來沒加以調查，同意民進黨立委范雲促成機師檢疫鬆綁，令台灣防疫出現缺口；又指民進黨政府採購新冠疫苗緩慢，直言疫歿者的家屬應向政府索償。

國民黨團周五上午繼續「我要疫苗，台灣要活命」活動，由費鴻泰與黨團書記長鄭麗文率領該黨部分立委，前往總統府及疾管署抗議。費鴻泰表示，現在誰向台灣提供獲世界衞生組織認證的疫苗都很感謝，但鴻海集團始創人郭台銘與國際佛光山表態捐疫苗已一周仍不獲回應，批評「陳時中卻享受擋人為快樂之本，拚命擋快篩不讓真實數字呈現，拚命擋疫苗證明自己是台灣的老大」。

曾任台大醫院護理人員的民眾黨立委蔡壁如，連日來前往台北市和平醫院，在篩檢站幫忙引導患者。她周六在Facebook透露前線實況，指一名初步確診的司機被送進深切治療病房，但女兒被規定居家隔離，在電話另一邊不斷啜泣，讓蔡壁如不知所措。眼見民眾家庭因疫情而破碎，她怒斥：「我看不到總統蔡英文的道歉、看不到指揮官陳時中的道歉，沒有一句話。」