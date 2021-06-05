美媒：華設科技外交官　拉攏外資合作

美國總統拜登周四（3日）簽署行政命令，擴大禁止投資與解放軍有關中國企業的名單。美媒翌日報道，中國駐外使領館的科技外交官，是促成中國與各國科技投資合作的推手。有報告更指，去年關閉的中國駐德州休斯敦總領事館在搜集全球科技資訊中扮演重要角色，近90%的美國科技資訊由該館搜集。中國駐美國大使館暫未回應。

喬治敦大學安全與新興技術中心高級研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）指，中國在駐52個國家的使領館派駐約150名科技外交官，他們在中國獲得外國技術的戰略中扮演經紀人的角色。由他撰寫的報告亦指，中國駐休斯敦總領事館關閉前，是推薦最多國際合作項目的中國駐外使領館，去年7月關閉後來自美國的國際科技合作項目銳減，到目前為止只有一個。

報告分析642個國際技術合作項目後發現，中國科技外交官對生物科技最有興趣，達190項；其次是資訊科技，有171項與人工智能及機器學習有關。此外，中方亦對潛在軍事用途項目感興趣，包括無人機等。

美國智庫戰略與研究中心戰略科技項目主任劉易斯（James Levis）認為，中國在許多領域仍依賴西方技術，目標是結束依賴西方技術，主導全球市場。費瑞安認為，美國應與盟友協調，加強審查及防範，防止技術外流。