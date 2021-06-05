新冠疫情影響運輸　內地廢紙回收價高於廢鐵

內地廢紙回收價在上月急升，至上月底一噸廢紙回收價甚至比一噸廢鐵為高。業界人士分析指，增幅主要因為新冠肺炎疫情影響運輸，加上今年初起禁止海外固體廢物進口，導致廢紙供應出現短缺，但相信漲價不會明顯反映於民用產品上，並預料要待全球疫情好轉，回收價才能回落至正常水平。

參考中國紙業網數據，廢紙價格在5月份多次上調，最大增幅達到每噸100元（人民幣‧下同，約121.3港元），截至上月29日，每噸廢紙價格達2,183.83元（約2,648.8元），而紙皮、書頁紙及報紙在上月底周均價均現超過25%的升幅，在上月28日，紙皮價格周均價為2,370元（約2,874.7港元），較廢鐵報價的2,320元（約2,814港元）高。

業界人士指，因為2017年國務院通過禁令，自今年初起海外固體廢物無法進口國內，木材、木片及漿板等原材料價格因而上漲，廢紙進口又再進一步收緊，加上國內對廢紙需求增加，帶動廢紙價格出現增幅。有內地造紙龍頭企業藉海外部門，以獲取含纖維量更高的原材料，並尋找海外融資渠道，及享受相關稅務優惠，轉向開發海外市場。

目前，內地速生林資源難以應付生產需求，進口原材料在其他國家疫情放緩前仍會持續上升，故預計要待疫情過後，全球經濟恢復正常，紙價才能回落，但有分析相信，受惠於內地對市場價格的監控，增幅未必會影響民用產品。