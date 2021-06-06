女工程師拒追求遭捅死　家屬盼疑兇立即處死

山東一名周姓女碩士工程師遭劉姓男同事追求未遂，今年3月被持刀挾持並禁錮，其後劉男將周女送回家並保證不會再對其騷擾。豈料約1個月後，劉男竟在公司當眾用刀捅死周女。周女的弟弟近日接受媒體訪問時表示，希望司法能嚴懲劉男，立即對其執行死刑。

據死者的弟弟日前在網上發文稱，28歲的周女大學碩士畢業後，於2018年6月加入山東某水力發電公司當工程師，與同期入職的劉某一同參與2個月培訓，當時已婚的劉男已對周女垂涎並進行騷擾。後來劉男離婚更變本加厲，當被周女拒絕後便以自殺作威脅，又曾發訊息稱「不要再想你以後離開我，如果你離開我，我只能選擇一種最慘的死法」。

今年3月5日，劉男持刀闖入公司宿舍強行將周女帶走，在家人多方找尋下，劉男於3月7日凌晨才送回周女，當時他及其父親更寫下保證書擔保不再對周女糾纏，周女家人之後到公安部門備案後便未再追究。之後周女休假一個月，並在公司保證安全重新上班。誰知於4月8日上班的第二天，周女在公司前往食堂期間遇上打算下班離開的劉男，遭對方持刀捅死，而當時與周女同行的2名同事均未能及時阻止。

事發後劉男已被警方拘留，案件正依法調查中。周女弟弟表示，案發經已近2個月，姊姊的遺體仍放在醫院，公安機關仍在走司法流程，然而劉男一方家屬至今連一句道歉的話都沒有。周女弟弟強調，現在最希望案件能盡快交由檢察院提出起訴，以還姊姊一個公道。