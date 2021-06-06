美3名參議員今抵台　宣布捐75萬劑新冠疫苗

美國再以對抗新冠疫情為名，介入台灣事務及插手兩岸局勢。美國3名國會參議員在美軍航空母艦列根號「護送」下，周日早上（6日）快閃訪問台北3小時，宣布向台灣捐贈75萬劑疫苗，聲稱美方不會讓台方孤軍作戰。大陸官方暫未回應。

今次訪台的美國代表團一行10人，包括民主黨參議員譚美‧達克沃斯（Tammy Duckworth）與庫恩斯（Chris Coons）、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）。他們乘坐美國空軍C17運輸機，早上7時半從南韓飛抵台北松山機場；基於防疫考慮只在機場貴賓室活動，結果在無踏出機場的情況下，10時半結束訪問離開。

台方派出外交部長吳釗燮接機，譚美‧達克沃斯致詞時稱以朋友身份訪台，知道台方現正面對挑戰，與白宮討論後決定捐贈疫苗；又表示台灣列入首批捐贈疫苗名單對美國至關重要，指美方重視兩地夥伴關係及知道台灣的迫切需要。

譚美‧達克沃斯提到母親家族由大陸走難到泰國一事，指自己深知自由的代價，「美國不會拋下你們（台灣）孤軍作戰」。蘇利文此行戴上的口罩由台灣去年提供，印有「來自台灣的愛」，他形容援台疫苗是「來自美國的愛與回報」；庫恩斯稱參議院下周表決《戰略競爭法案》，條款包括明確重申美台關係。

台灣的蔡英文總統其後接見美方代表團，指他們以實際行動傳達美國國會跨黨派的支持，並感謝美國拜登政府伸出援手，形容疫苗對台灣是及時雨，「我們會銘記在心」。她讚揚譚美‧達克沃斯長年在美國國會為台灣發聲，指蘇利文是美國《台灣保證法》參議院版提案人，庫恩斯2019年訪台時雙方交換意見。

蔡英文提到疫情期間，台美雙方仍然在經貿、科學及技術、5G及電信安全等領域，建立許多合作機制，也共同維護印太區域的自由、開放及和平繁榮。她強調這數年來台美之間「真朋友，真進展」，希望未來兩地夥伴關係持續提升。國民黨主席江啟臣感謝美方捐贈，並要求蔡英文現時必須積極爭取更多疫苗。