廣州佛山東莞民眾　出省需持檢測無感染證明

廣東省周日（6日）通報新增10宗新冠肺炎本土病例，均來自重災區廣州市，當地在今波疫情累計增至94人染疫。該市宣布周一（7日）中午12時起，離開及出省需要持有48小時內核酸檢測無感染證明；佛山市、東莞市亦跟隨有關做法。

內地周日通報新增30宗確診病例，其中23宗是境外輸入病例，餘下則是來自廣州市的7宗本土病例，該市同時新增3宗本土無症狀感染者。廣東省上月21日出現首名本土病例患者後，至今總共有114人染疫，廣州市佔逾82%；荔灣區中南街道海南村發現首宗病例後，此傳播鏈增加至19宗，村內感染者累計有28人。

廣州市上周六（5日）通報新增的患者，3人來自荔灣區、6人住在南沙區。該市周日在疫情防控新聞發布會透露，上述南沙區患者為一家人，當中一對夫婦曾經在荔灣區一間餐廳用膳。內地傳媒發現，廣州市作為國際交通樞紐，防控境外疫情輸入承受很大壓力，過去半個月有83名境外輸入患者，幾乎每天有相關病例。

自上月26日展開核酸大排查後，廣州市累計採集1,608.81萬份樣本，發現33人染疫。面對疫情持續升溫，該市衞健委周日決定嚴格管理人員出行，要求民眾非必要不離開該市及不出省；又把四地列為中風險，分布在越秀區及海珠區。

與此同時，佛山市由周一中午12時開始，要求離開當地及出省的民眾，需要持有48小時內核酸檢測無感染證明；東莞市周日也呼籲民眾，非必要不前往國內疫情中高風險地區，若確有必要出省，就必須出示72小時內核酸檢測無感染證明。

廣州市此波疫情傳播的特點是高度同源，基因測序顯示為潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高的印度變種病毒。對於外界認為廣西自治區南寧市境外返回人員是廣州市疫情的源頭，廣州市疾控中心副主任張周斌早前表示不認同，但肯定此波疫情與境外輸入疫情有關。惟廣州市街頭仍然有外國人不戴口罩出街。

因應疫情，廣州、深圳地鐵交通亦作出調整。自周一起，廣州地鐵一號線西塱站、坑口站、花地灣站、芳村站，廣佛線龍溪站、西塱站、沙湧站，五號線滘口站暫停營運；來往廣州及佛山的廣佛線鶴洞站、菊樹站仍暫停營運；四號線東涌站至南沙客運港站只出不進。至於深圳地鐵，即日起羅湖站、布吉站、深圳北站、福田站、機場站、竹子林站、蛇口港站，八號線沙頭角站、海山站、鹽田港西站、深外高中站、鹽田路站，將須持健康碼入站。