全省新冠傳播鏈增至114宗　多來自荔灣區

廣東廣州確診人數不斷上升，多來自荔灣區，其中白鶴洞街和中南街提升至高風險地區。自上月21日省內新一輪疫情出現首宗本土感染患者後，截至上周六（5日）已出現89名確診患者和25名無症狀感染者，其中超過7成屬於廣州，即89名感染者。防疫部門發現，此輪疫情的病毒基因測序都是印度發現的變種病毒，亦是首次出現社區傳播，惟疫情源頭至今仍未找到。

廣東疫情中，多因聚集和聚餐引致病毒傳播，其中荔灣區中南街道海南村赤崗東約，當地首次發現的一名無症狀感染者，此傳播鏈已達19宗，村內的感染者更累計28人，其中年齡最大為84歲，年齡最小為3歲。

廣州此輪病毒傳播的一大特點是高度同源，基因測序顯示為印度變種病毒，此病毒特點是具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高。廣州市疾控中心副主任張周斌早前指出，外界認為南寧境外返回人員是廣州此次疫情源頭，對此表示不認同；但肯定的是此波疫情與境外輸入疫情有關。

另有4名確診患者曾接種新冠疫苗，但仍受感染。廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮表示，他們注射第一針新冠疫苗後，還沒來得及打第二針，就被感染了。雷春亮強調，他們曾接種疫苗，基本病情都不重。