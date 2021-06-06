台累計新冠本土病例 今突破一萬大關

台灣周日（6日）通報新增335宗新冠肺炎本土確診病例及8宗「校正回歸」本土個案，累計本土病例突破一萬大關，並增加36人染疫身亡。指揮中心周一（7日）起不再公布備受爭議的「校正回歸」數字，又否認出現護理員辭職潮。

有指新一波疫情爆發期間，各地有護理員辭職，指揮中心指揮官陳時中表示，查問北部多間醫院的護理部後，收到回覆的都否認；又稱全台5月增加469名護理員，重災區雙北市護理人手亦陸續增加。至於全台三級警戒會否再度延長兩周至本月28日，陳時中透露將提報到行政院與各部會商討，本周將統一發布。

截至周日上午9時，新冠肺炎全球死亡率為2.16%，但台灣死亡率為2.4%。指揮中心解釋，當地過往患者以年輕人為主，所以死亡率非常低；相反，這波疫情的患者以中高年齡群組較多，而且幾乎都有慢性潛伏疾病，所有推高死亡率。

與此同時，苗栗縣京元電子與超豐電子廠群聚感染擴大，縣政府周日公布兩廠檢測結果，逾8,000名外勞接受快速檢測，累計合共117人染疫。指揮中心指有3間電子廠爆疫，累計218宗病例；所有外勞停止上班並家居隔離，薪金照付。

隨着端午節連假將至，台北市市長柯文哲周日提到，5月母親節的出遊潮把疫情推向高峰，如今艱難地才壓制疫情，呼籲民眾在端午節期間盡量留在家中。