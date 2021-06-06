王毅與印尼總統特使舉行高級別對話　加強多領域合作

中國國務委員兼外長王毅與印尼總統特使、對華合作牽頭人盧胡特，上周六（5日）在中國貴州省貴陽市舉行兩國高級別對話合作機制首次會議，雙方強調加強政治、經濟及公共衞生等領域合作。

王毅表示，中國連續10年成為印尼最大貿易夥伴，雙方要以高級別對話合作機制正式建立為契機，樹立「共建中國印尼命運共同體」長遠目標，加強政治安全、貿易投資、人文交流、海上合作、抗疫及公共衞生等5大領域合作，推進雙邊關係邁上新台階。

盧胡特稱，印尼願同中方加快共建「一帶一路」、深化「區域綜合經濟走廊」建設、推動雅萬高鐵如期完工，深化漁業、貿易投資、公共衞​​生、航空航天及海上合作。他又指，印尼堅持不干涉別國內政原則，願同中方加強宗教交流，讓印尼民眾和國際社會更深入了解中國新疆發展進步。

會後，二人共同簽署《中國印尼兩國關於建立高級別對話合作機制的諒解備忘錄》和《中國印尼兩國關於加強海上合作的諒解備忘錄》。雙方交換了《關於推進區域綜合經濟走廊建設合作的諒解備忘錄》和《關於建立區域綜合經濟走廊建設合作聯合委員會的諒解備忘錄》。