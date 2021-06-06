女子無辜羈押127日　檢察院賠6.7萬人民幣

居於吉林省吉林市的張女士於2019年被指涉嫌詐騙，遭羈留逾127日，其後永吉縣檢察院認為欠充分證據，故決定不起訴女子。因無辜被囚多日，女子其後決定向檢察院申請國家賠償，內媒周日（6日）引述消息指，檢察院於上月底決定向受害人支付6.7萬元（人民幣，下同，約8.1萬港元）。

張女士在2019年7月4日被永吉縣公安局刑事拘留，她被指控詐騙當地一個開發商，及涉嫌虛假訴訟；永吉縣人民檢察院同月批准逮捕張女，公安局在兩個月後將張女轉送至該院審查及起訴，張女一直被羈押至同年11月7日方獲准保釋，合共羈押127日。

檢察院經查後認為根據現有證據，未能證明張女有非法佔有他人財物的目的，亦沒有虛構事實的行為，行為不構成詐騙罪，遂於去年1月決定不起訴張女，張女隨後向該檢察院申請國家賠償。據檢察院文件顯示，案件屬國家賠償法規定的賠償範圍，且張女於法定時效內向該院提出國家賠償請求，該院需負賠償責任。

按照最高人民法院及最高人民檢察院在上月20日公布的國家賠償金標準，據去年度職工日平均工資，賠償方需支付遭侵犯人身自由的公民每日373.1元（約452.5港元）的賠款，檢察院故決定向張女發放人身自由損害賠償金47,383.7元（約57,473.7港元），另加2萬元（約2.4萬港元）精神損害撫慰金。