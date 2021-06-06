拜登刊評論文章　籲民主國家合作抗華

美國總統拜登周三（9日）將啟程前往歐洲訪問，出席在英國舉行的七國集團（G7）領導人峰會，之後分別與北約、歐盟領導人及俄羅斯總統普京會晤，是拜登上任後首次外訪。拜登周日（6日）在《華盛頓郵報》發表評論文章，強調此行是為了讓美國團結全世界的民主國家，並三度提到民主國家要合作應對中國。

拜登在文中首次提到中國時指，美方此行會對盟友和夥伴重申承諾，展示民主國家有能力應對新時代挑戰及遏制威脅。他強調，不論是面對全球新冠疫情、氣候危機或對抗中國和俄羅斯的有害活動，美國都必須以強勢地位領導全球。他又指，民主國家要透過投資基建來加強面對未知威脅的競爭能力，將提供與中國不同的高標準替代方案，令升級及支持全球物理、數碼和衞生基礎設施更具彈性。

拜登表示，新科技重塑世界又暴露出勒索軟件攻擊等安全漏洞，故民主國家必須團結，確保共同價值觀支配這些創新技術的使用和發展，而非由獨裁者的利益支配。他會與歐盟討論雙方緊密合作應對全球挑戰，專注確保市場民主，而不是讓中國或其他任何國家制定21世紀的貿易和科技規則。

至於美俄關係，拜登指早前已與普京通電話，表明美方不尋求衝突，想要一個穩定和可預測的關係，雙方可在戰略穩定及限制武器等問題合作。文章最後指出，民主國家能否共同在一個迅速變化的世界為人民帶來真正成果，是這個時代的決定性問題。拜登肯定民主聯盟和機構有能力對抗現今的威脅和對手，而他本周在歐洲有機會證明這一點。