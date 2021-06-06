解放軍反艦新戰法　火箭炮打海上目標

內地軍事媒體披露，解放軍第80集團軍某旅近日組織遠火分隊，在渤海開展實彈射擊演練，首次曝光遠火反艦新戰法，精準打擊海上移動目標，被視為解放軍近期密集展現的反艦能力之一。

報道稱，射擊演練檢驗遠程火箭炮對不同類型海上目標的毀傷效能。現場畫面顯示，遠火分隊經過100多公里的遠程機動，裝備PHL-03式遠程多管火箭炮（03式遠火）抵達作戰地域，官兵們裝填彈藥、測定氣象，並對目標區域實施遠程偵察。

報道指，火箭炮從陸地接連發射，位於海上的多個移動船靶應聲被摧毀，有的船靶一擊即中，有的則是在多枚火箭炮彈覆蓋攻擊中被摧毀。

內地軍事專家宋忠平表示，相比反艦彈道導彈、反艦巡航導彈，遠火反艦的火箭彈成本低，更適合多波次齊射，不過這些反艦方式所應用的場景並不重疊、各有所長，遠火反艦針對的目標是中小型艦艇或防護能力較低的目標。

03式遠火是解放軍陸軍的標誌性遠程打擊裝備，由發射車搭載，機動性強，整車有12發射管，分上、中、下三排布局，呈「田」字形排列，射程超過150公里，從行進狀態轉入戰鬥狀態，短短數分鐘便可完成戰鬥轉換。