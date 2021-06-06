警破製售冒牌首飾案　拘24人涉3.4億人民幣

上海市公安局周日（6日）通報，經過逾半年調查，警方近日破獲一宗特大製售偽冒多個國際知名品牌首飾的案件，搗破一個盤踞在廣東省深圳市的犯罪團夥，拘捕包括曾姓首腦在內共24人，涉案金額高達3.4億元人民幣（約4.1億港元）。

警方去年10月起接獲報案，受害人報稱在網上購買了冒牌飾品。警方調查發現，涉案網店僅作「引流推廣」和諮詢講解，顧客如需購買商品，須向網店提供的個人支付寶或微信帳號轉帳，明顯是非官方交易渠道。同時，轉帳款項均流向曾某的個人銀行帳戶中，警方於是認定曾某有重大犯案嫌疑，應是多間網店的供貨商。

警員其後趕赴深圳市展開調查，先後摸清曾某位於龍華區的兩處辦公地點，以及位於龍崗區及羅湖區的兩個加工工廠。深入調查發現，曾某夥同兩名分別熊姓及余姓疑犯，開設加工工廠，並從一名黃姓疑犯處購入原材料，製造冒牌飾品後，指使手下開設30多間網店售賣牟利。

專案組近日展開收網，一舉拘捕多名疑犯，並搗破該團夥生產、銷售據點各2處，繳獲32台犯案工具，冒牌項鏈、手鐲、戒指等400多件，各類品牌包裝、證書4000多套。經審訊，疑犯對犯罪事實供認不諱，分別因涉嫌假冒註冊商標罪、銷售假冒註冊商標商品罪等，被警方刑事拘留。案件正進一步審理當中。