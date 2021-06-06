杭州外逃第3隻金錢豹未尋回　料遠離搜尋區

浙江杭州野生動物世界於上月初有3隻未成年金錢豹外逃，至今超過一個多月只尋回兩隻，仍有一隻在野外不知所終。自消息傳出起已協助搜索的富陽先鋒應急救援隊，現時每日仍在當區尋找豹蹤，隊員普遍相信豹隻依然活着，惟可能早已遠離救援隊的搜索範圍。

內媒於周日（6日）採訪在野生動物世界旁賓館備勤的隊員，隊長占梁表示，隨着時間過去，救援人員由早期每日20人減至僅8人8犬，又透露因近日雨量增多，加上人流頻繁，導致豹隻可能躲藏起來，故按搜救任務指揮部指示暫不上山搜索，待之後再上山查看，有否發現豹隻留下的新足印。

由於搜索區域在動物園後方的密林地帶，近期天氣炎熱多雨，有隊員在濕熱的森林中執勤時滑倒及中暑，形容搜救任務艱辛。一名成員指，在過去20餘次搜豹任務中，均無發現有價值的線索。指揮部將搜索區域劃成10區，救援隊分成4組輪流更替負責區域，但占梁表示，按隊員搜索的精度，範圍內確實沒有豹蹤，不少隊員已感到灰心，卻只好聽從指揮。

占梁又指，因救援隊屬自發組織，行動一切費用需自費承擔，現時已花費5位數的開支，需靠隊員及民間捐款支撐。中科院專家指，該金錢豹在動物園長大，欠缺野外求生能力，目前要麼已死亡或暫時隱藏起來；又提醒豹隻需為人工飼養，但在飢餓及緊張的情況下可能會做出過激反應，籲民眾防範。