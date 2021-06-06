11人盜14古墓獲利834萬人民幣　最高法指令重判

山西省臨汾市一個盜墓組織，早年在14座古墓內偷走大量文物，並轉售獲利逾834萬元（人民幣，下同，約1,011.5萬港元）。案件近日在法院宣判，11名被告被判囚1年6個月至15年不等。最高人民法院上周五（4日）指明，案件應在法定刑期範圍內，嚴懲犯罪人士，並需慎重緩刑。

張小建等11人的盜墓組織在2013年11月至2016年6月間，多次於臨汾市襄汾縣等地，盜掘共14座古墓，並偷走包括鼎、簋、編鐘及鬲等青銅器文物，再轉售獲利；上述文物出自東周時期，具有歷史研究價值。臨汾市中院一審裁定11人盜掘古墓葬罪成，判處上述刑期，並罰款1萬至15萬元（約1.2萬至18.2萬港元）不等。眾人不服上訴，法院二審維持原判。

最高人民法院發布的「2020年度人民法院環境資源典型案例」中，本案仍包括在內，且排列首位。最高法指，環境資源審判的範圍在近年類型多樣，本案涉及的古墓葬群亦為法院的環境資源保護對象，且涉事墓群為具歷史價值，認為案情造成客觀危害後果，要求予以重判，以展現當局推進黃河文化遺產系統保護的決心。