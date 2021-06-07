內地90後男性自願結紮　恐懼生育想享受二人世界

內地全面開放生育三孩，鼓勵年輕人生兒育女，惟有人卻選擇結紮「自絕後代」。內媒周日（6日）報道，這些自願結紮的都是90後男性，年齡介乎23至29歲，對養育孩子感到困惑甚至恐懼，是導致他們選擇結紮的一大原因。

23歲未婚、單身的劉垠（化名，下同）是一名研究生，2020年7月接受結紮手術，整個過程大約30分鐘。他此前曾讀過一篇女性生育文章，看到女性懷孕前的職場歧視、懷孕期間的不良生理反應、分娩時的疼痛，便認為不應讓心愛的人去承受痛苦，遂決定結紮。他稱以後還是會繼續談戀愛、結婚，但他的理想婚姻是「兩個人一起享受生活的美好」，而不是被孩子綑牢。

劉垠的朋友29歲胡宇傑也已自願結紮，當初他為了結紮曾跑遍福建6家醫院，都因「未婚未育」遭拒，最後在四川成都一家醫院成功接受手術。他說：「男人結紮傷害比女人小，連縫線都不用，10分鐘就能下床，隔天可以出院。」在他看來，戀愛是為了快樂，婚姻是感情穩定的結果，不必與生育掛鈎。

28歲的蔣不就讀初中時便發現自己不喜歡小孩，自認不能成為一名好父親，雖然避孕有好多種方法，但他決定結紮原因是像紋身一樣，是某種斬釘截鐵的宣言、主動絕育意味他是勇於負責任的男性，最終促使他做決定是女朋友生理期延遲，她又時不時問「如果懷孕了怎麼辦？」今年3月，他接受了手術，他說：「退一萬步，有一天我真的想要有一個孩子陪伴，也可以選擇領養。」

男性結紮是少數中的少數，他們的行為惹來不少爭議，大部分對他們的決定感到不解，「使用避孕套就好了」、「國家提倡三孩，結紮的事不好討論」，有人支持他們，「避孕失敗最大受害人是女性」。