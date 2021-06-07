售酒漢重度酒精中毒亡　父母告酒局參與者索賠95萬人民幣

四川宜賓一名從事酒業銷售的羅姓男子早前在湖南婁底出差時參與酒局，後因重度酒精中毒去世。其父母認為10名參與者未有盡提醒及照顧義務，因此提訴索償約95萬元（人民幣，下同，約115萬港元）。婁底市婁星區人民法院上周二（1日）受理案件，本月21日將開庭審理。

內媒周日（6日）報道，28歲的羅世雄去年12月初因公出差，獲邀在經銷商梁志華家中聚餐，在2小時的酒局期間喝了大量42度尖莊酒，後來留宿一宵。翌日早上，梁某與妻子發現羅世雄呼吸困難，且鼻子有嘔吐物，與同事嘗試叫醒他不果，於是報警。

據報在場人士向警方稱，羅世雄曾喝了7、8兩酒，但他們又對到診的醫生說羅喝了2斤酒。醫生抵達時羅已經休克；結果，羅世雄未及送院，醫生就地搶救30分鐘後宣告他死亡。

死者的父親羅軍表示，兒子是為了追討80萬元（97萬港元）貸款，因此出席飯局。有餐飲者憶述當時未有聽到羅某提起此事，同時否認涉及勸酒。雖然兒子所屬的公司按工傷支付共132萬元（約160萬港元），因羅世雄父母離異，再分別支付66萬元（約80萬港元）予羅某父母，但父親認為公司應該道歉，並解釋死因。

直至3月，羅某父母認為兒子被多次勸酒，且無人照顧，未有盡到義務，因此要求參與酒局者共同承擔賠償。