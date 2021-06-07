日擬研發艦射及空射遠程導彈　制衡中國

中日關係緊張之際，日本防衞省計劃最快在2022財政年度，以現役的12式反艦導彈為基礎，研發一款可從軍艦及戰機發射的新型遠程導彈。有防衞省官員透露，遠程導彈不是為了攻擊敵方軍事基地，但不排除可改變用途。

《每日新聞》上周六（5日）報道，基於中國海上擴張及其他因素，日本有意發展多款由戰機及軍艦攜帶的導彈，從敵方威脅範圍外發射，加強遠程防衞能力。在2018年的日本《防衞計劃大綱》中，首次提出採購遠程防衞武器，2021財政年度更撥款335億日圓（約23.6億港元）予防衞省，研發新型遠程導彈，預計最快2026財政年度面世。

有日本政府消息人士指，防衞省計劃以5年及7年時間，分別完成艦射、空射遠程導彈的原型試驗及操作測試，完成後立即投入實際應用。艦射版本需要專用雷達及修改軍艦發射平台，空射版本則由航空自衞隊F2戰機搭載，官員考慮對戰機機身作必要改造，並改造機上雷達及發射導彈系統。

12式反艦導彈由三菱重工於2012年研發，3年後服役，配備慣性導航系統及中程GPS制導，擁有良好精確度；導彈的最大射程為200公里，改良型增至400公里。該導彈的衍生版本為射程400公里的17式艦對艦導彈，開始部署在海上自衞隊摩耶級神盾驅逐艦，自衞隊亦有意把同款導彈改良型號，安裝在P1海上巡邏機上。

內閣官房長官加藤勝信早前強調，遠程導彈將用於確保自衞隊人員安全。若日本成功研發出遠程導彈，便可轉化成先發制人打擊能力，攻擊敵方軍事基地，阻止發射彈道導彈。同時，遠程導彈發射平台不再局限於陸上，可從艦上及戰機發射，意味日本提升攻擊敵方軍事基地的能力。

此外，北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）周一（7日）指，美國空軍無線電呼號「AE01D5」的AFRC135U電子偵察機，已把偵察重點從南海轉移到黃海及東海，過去一周在相關海域上空執行4次偵察任務。