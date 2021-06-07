年輕人闖舊式公寓拍攝打卡　居民設法阻止進入

位於上海復興路、有84年歷史的良友公寓，因其獨特設計成為年輕人打卡熱點，但亦因此破壞了居民的寧靜生活。居民時常與「到訪」的網紅、偽文青、攝影愛好者展開罵戰，設法阻止他們進入公寓。

良友公寓被評為上海市「優秀歷史建築」，裝飾藝術派風格，內部有多邊形樓梯，包括鑽石形樓梯、環形天井等獨特設計，採用特定角度便能拍出文藝電影般的影像，令不少人趨之若鶩，紛紛闖入公寓拍攝。在剛過去的五一假期，良友公寓幾乎每日都被大量遊客包圍；去年夏天曾有兩男兩女帶着專業攝影設備進入拍攝，與居民發生口角，「這是過道，又不是在你家」，最後警方來到他們才作罷離開。

在各大網絡平台上搜索「良友公寓」、「魔都最美鑽石樓梯」等字眼，會發現很多在良友公寓拍攝的影片，其中某抖音攝影帳號置頂第一的作品就是良友公寓，點擊量超過2千萬，有61.5萬個讚好。72歲的王奶奶是公寓內住得最久的一戶，她說以前公寓很安靜，鄰里之間也都是家庭式的，現在每日都有陌生人進進出出，除了打擾休息，更覺得有點不安全。

住在良友公寓逾10年的方瑤表示，過去3年間她覺得自己生活在一個巨大的攝影棚裏，每日都有人來拍攝，她曾見過穿睡衣、拿刷牙杯的演員，穿黑衣又披頭散髮的女模特兒；還有被打爛的窗子、拍攝後遺留的垃圾。今年1月，她在社交平台小紅書上開帳號「良友公寓」，在公寓樓道內安裝8部監控攝像頭，開始顯露擅自闖入良友公寓拍攝的人，目前已發布91貼文。此外，公寓所屬物業也在門口張貼告知書，上面寫着：「公寓非景點，前來拍照的參觀者已經嚴重影響到居民的正常生活，外來人員謝絕入內。」