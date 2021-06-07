內地增19宗確診　深圳男本土染疫　曾11次核酸檢測無感染

國家衞健委周一（7日）通報稱，內地前一日新增19宗確診，其中5宗本土感染病例，無新增死亡病例，目前累計確診91,267宗，其中4,636人死亡。廣東省衞健委同日發布消息稱，當地前一日新增5宗本土確診和2名本土無症狀感染者，其中1名45歲羅姓男患者來自深圳龍崗區，為鹽田港工人，與早前確診患者在同一場所工作，曾做11次核酸檢測均顯示無感染。

通報顯示，新增病例中境外輸入佔14宗，分別為上海4宗，廣東3宗，浙江和雲南2宗，遼寧、河南和四川各1宗，另新增21名無症狀感染者。目前仍有403名患者需留院治療，其中10人為重症病例。

廣東省衞健委表示，深圳新增患者早前被發現是確診患者的密切接觸者，屬於境外輸入的關聯病例，已轉送至市第三人民醫院應急院區治療，情況穩定。羅男近期未離開過西坑社區，且在14天集中隔離觀察後，一直處於居家健康監測中，目前該區域民眾需做核酸檢測，暫未見其他確診患者。

另衞健委副主任曾益新周一表示，目前有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段，而內地疫苗接種總數量已有7億多劑次，但每百人接種的比例並不領先國際，近日發生的本土病例顯示防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，建立「免疫長城」。當局擴大疫苗的重點人群和地區，提供上門接種等措施，接種量一天2,000多萬劑次，預期到年底前可以完成至少70%的目標人群接種。