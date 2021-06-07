闖超市偷朱古力卻只嚼不嚥　女子︰擔心發胖

上海市警方近日破獲一宗超市連環盜竊案，一名吳姓女子連日來在超市偷取逾百塊朱古力，累計金額達到4,000元人民幣（約4,911港元）。吳女被捕後卻說出隱情，原來她因減肥而患上厭食症，連續數個月不進正餐，每天靠朱古力「充飢」，卻因擔心肥胖，每次均只嚼不嚥。目前，吳女已被警方採取刑事強制措施。

警方上月22日接獲某超市職員報案，指店內某品牌朱古力時常被人「一鍋端」，翻查交易紀錄後，卻發現該品牌朱古力根本沒賣出去幾塊，懷疑被人偷走。警方翻查閉路電視後，鎖定一名打扮時尚的女子，隨着深入調查，警員再發現轄區內多間超市均存在朱古力被盜的情況。

雖然警方對該名「朱古力大盜」展開追捕，惟因吳女犯案時手法隱密，犯案後亦會多次變換交通工具，行蹤飄忽，令警員無從入手。最終，警員在浦東航頭鎮某公寓內把吳女拘捕，並在其家中起出一整櫃朱古力，以及大量咀嚼後吐掉的朱古力。

吳女事後表示，她每次都是隨便咀嚼兩口「過過癮」，便把朱古力吐掉。因她並無固定工作，日常花銷卻不少，加上市面上的朱古力價格普遍不低，很快就無力購買昂貴的朱古力，便嘗試用盜竊的手法滿足自己的虛榮心。目前，案件仍在進一步調查當中。