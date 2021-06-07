內地高考今開考　考生戴「金榜題名」口罩

內地周一（7日）起一連兩日展開高考，全國共有1,078萬人報考，當日考試科目為語文和數學，翌日則為文理科綜合和外語。全國各地為應對新冠疫情紛紛加強考場防疫措施，包括前線考務人員都要接種疫苗，考試期間須落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

近日出現本土疫情的廣州，當地教育局要求高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。北京今年有逾5萬名考生應考，當局要求一線考務人員須全部接種新冠疫苗，全體工作人員須持有7日內核酸檢測無感染證明，考生應考前14日要進行健康監測。

廣東佛山有交警，為確保一個疫情封閉管理區的3名考生準時到達考場，提前制訂方案為接送車輛開通綠色通道；東莞有學校的送考車隊，獲交警鐵騎一路護送，執勤民警與校園義警在校園內為學生加油打氣，預祝他們旗開得勝。

社會各界為考生送考的場景也成為一道風景線，北京有家長穿紅色旗袍或寫有「穩」字的紅色衫，亦有家長手持向日葵送考，祝子女「一舉奪葵（魁）」；老師們亦穿上寫有「旗開得勝」字樣的紅色衫，或舉起「為你加油」、「必勝」等字樣，為學生們打氣；至於考生們，有人佩戴「金榜題名」的紅色口罩寓意好運。