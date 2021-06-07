謊稱有高考答案出售　3女涉詐騙被刑拘

江蘇南京市江北新區公安分局近日破獲一宗詐騙案，抓獲3名疑犯處以刑拘。他們謊稱有「全國高校英語專業八級考試答案」、「高考答案」出售，騙取近150名考生逾3萬元（人民幣，下同，約3.7萬港元）。

今年3月，章某、龔某、王某透過網絡平台發布廣告，謊稱有「全國高校英語專業八級考試答案」出售。當有考生有意購買時，便會將他們拉入社交平台聊天群組，要求他們先付款，但根本沒有答案出售。答案起初售價約60元（約73港元），後來升到200元（約245港元），共有100多人上當，3名疑犯賺了1萬多元（約1.5萬港元）。

嘗到甜頭後她們故技重施，自5月中旬開始在網絡平台宣稱有高考答案出售，每份售價700至2,000元（約860至2,500港元）不等。眾人告知已付款的考生耐心等候答案發放，一旦有人催促，便將之拉入通訊錄黑名單，此時驚覺上當的考生，因考慮到自己的作弊行為並不光彩，只能忍氣吞聲不敢報案。

警方5月底收到相關線索後展開調查，上周四（6月3日）清晨將章某、龔某、王某抓獲。據調查，該案涉及受害考生近150名，遍布全國各地。