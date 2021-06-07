台今增211本土確診26人染疫亡　空軍首現營內傳染

台灣周一（7日）通報新增211宗新冠肺炎本土確診病例，另有3宗境外輸入，並增加26人染疫身亡。中央流行疫情指揮中心宣布，強化全台三級警戒，延長至6月28日，學生停課至7月2日。指揮官陳時中表示，周一公布的本土感染病例較少，不排除周末檢測量較少。

指揮中心表示，新增本土病例分別為106名男性和105名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，患者居住地區多為新北市82宗、台北60宗和苗栗縣45宗等，有4宗為源頭未明。

針對延長全台三級警戒防疫安排，台灣的教育部長潘文忠在記者會上表示，原定上周四（3日）到上周六（5日）舉辦的大學指定科目考試，延期至7月28日至30日舉行，學科能力測試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷。高中採取網課、郵寄畢業證書、7月暫停夏令營、暑期活動等。另超市、賣場等即日起採取「1人1坪、1進1出」管制，根據場所的佔地範圍，即每3.31平方米可允許1人進入；公共區域全面消毒，並提高消毒頻率。

台軍繼陸軍後，空軍首次出現營內傳染病例，剩海軍未見病例。空軍司令部周一表示，位於北部的某個空軍基地，一名軍官早前被發現確診，在發病前已傳染給同宿舍的室友，後者因對方出現發燒症狀，提前從台北開車返回高雄家中「自主隔離」後確診。此次新增病例的同住母親、妻子及3名子女，目前已被隔離中。