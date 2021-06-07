美國3參議員快閃訪台　陸外交部︰已提出嚴正交涉

汪文斌敦促美方把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處。

美國3名國會參議員周日（6日）快閃訪問台北3小時，引起外界關注。在北京，中國大陸外交部發言人汪文斌周一（7日）表示，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，有關參議員訪問台灣並會見台灣地區領導人，已嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定。陸方敦促美方把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即停止與台灣展開任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給陸美關係和台海和平穩定造成進一步的嚴重損害。

另外，國台辦發言人馬曉光周一亦批評民進黨當局，在台灣疫情持續惡化之際，無視廣大台胞生命健康安全，處心積慮挑釁兩岸關係，製造事端，再次暴露民進黨當局視民眾生命如草芥、不顧台灣民眾健康福祉、一味進行政治操作的謀「獨」本性與醜惡嘴臉。

此外，十三屆全國人大常委會第29次會議周一下午舉行第一次全體會議，會議聽取了關於《反外國制裁法》草案、《數據安全法》草案、《海南自由貿易港法》草案、《軍人地位和權益保障法》草案、《軍事設施保護法》修訂草案、《安全生產法》修正草案及《印花稅法》草案審議結果的報告；憲法和法律委員會認為上述草案已比較成熟，建議提請本次常委會會議審議通過。