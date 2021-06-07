布林肯：拜登追查新冠源頭　誓向中國追究到底

美國國務卿布林肯周日（6日）接受政治新聞網站Axios訪問表示，拜登政府決意找出新冠病毒起源，且向中國政府追究責任。

布林肯指，追尋病毒源頭最重要原因是為了避免再爆發疫情，又或者至少能在病毒擴散時作更好準備；他亦指摘中方沒有給予所需的透明度，讓國際監察員及專家進入國內調查，亦無分享實時資訊。

布林肯認為，中方既然自稱是負責任的國際參與者，就需提供所有資訊，讓大家確保不再重蹈覆轍，而這對中國也有益處。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（7日）回應時重申，疫情溯源是一個科學問題，應當由全球科學家合作開展，而不應被政治化。他強調中方在溯源問題上一直秉持開放透明的態度，反斥美國在溯源問題上「甩鍋推責」，敦促美方停止將溯源政治化，停止污蔑抹黑中國，應邀請世衞專家到美國展開溯源研究。

汪文斌又回應美國前總統特朗普要求中國為疫情賠償一事，指特朗普在任期間，美國累計確診病例超過2,400萬宗，死亡病例超過41萬，他卻一再罔顧事實，向中國甩鍋推責，推卸自身疫情防控不力的責任。汪文斌強調，真正應當追究的是那些曾經高高在上，卻無視民眾生命健康的虛偽政客的責任。