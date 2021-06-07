復旦分校爭議釀示威　匈牙利政府擬允許公投息民憤

匈牙利政府日前與上海復旦大學達成協議，同意該校在首都布達佩斯設立分校，結果上周六（5日）引發數千人示威抗議。匈牙利總理歐爾班幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）周日（6日）態度出現軟化，指將交由布達佩斯民眾公投是否建校，以平息爭議。

古亞什強調，建校計劃尚未踏入規劃階段，一旦計劃資料齊全，將最快在2023年初讓布達佩斯民眾公投決定。布達佩斯不少民眾反對在興建復旦大學分校，事件已成為匈牙利明年大選的重要議題。反對派憂慮復旦大學分校將影響匈牙利的高等教育質素，並加強中國在歐盟及匈牙利的影響力。

歐爾班政敵、有望挑戰總理寶座的布達佩斯市長卡拉松尼在演講中表示，匈牙利國民不希望以納稅人款項，替復旦大學分校埋單。中國駐匈牙利大使館發言人不點名批評卡拉松尼的言論不體面，斥他曾提及64事件等。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（7日）回應指，跨國合作辦學是促進各國民心相通的重要平台，也是各國加強教育國際合作的普遍實踐，中方希望匈牙利有關人士保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局。