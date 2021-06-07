台延長三級防疫警戒　銀行拒再提供有薪假期

台媒周一（7日）報道，由於新冠疫情嚴峻不利員工上班，各大銀行曾為員工提供14日防疫照顧「有薪假」。但現時多家銀行決定，有薪給假限領14天，即使三級防疫警戒延長兩周至6月28日，請防疫假亦不再提供薪金。

第一商業銀行、華南銀行的主管表示，過去14日防疫照顧假併入事假，亦屬有薪假，但從第15日起若要繼續請假者，雖仍算防疫照顧假，但不會提供薪金。另有一家民營銀行明文規定，5月28日後請的防疫假，最多只有5日屬有薪假。

延長三級防疫警戒亦影響旅遊業。多家旅行社周一公布，只要是6月28日或之前的行程，旅客可免費取消或改期，但會扣除部分必要成本。旅遊公司雄獅旅遊稱，6月28日前的出行團取消，將收取已安排行程而產生的實際成本。出行平台易遊網指出，遊客須於6月11日下午5時前提出申請，獲全額退款不收手續費。

苗栗多家半導體工廠爆發疫情，廠區位於苗栗竹南鎮的群聯電子公司亦傳出使用外籍勞工，恐有爆疫風險。群聯周日回應，總部大樓並無外籍勞工，只得生產SSD的加工廠群佳才有，其地理位置與總部不同，且所有外籍勞工均已接受快速檢測證實無感染。群聯強調未受今次苗栗電子廠群聚感染事件影響，但小部分測試訂單會間接受到爆疫的封測廠京元電波及。