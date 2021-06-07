台女接種阿斯利康疫苗後疑血栓　正住院治療

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，繼上周三（2日）公布首宗注射由英國阿斯利康疫苗後出現血栓的個案後，當局周一（7日）再通報一宗疑似血栓併血小板低下症候群的嚴重不良事件，患者為一名30多歲女性，目前正住院治療。另據台灣的中央流行疫情指揮中心最新統計，至今已累計約69.9萬人次接種疫苗。

據通報，台灣至今累計932宗不良事件通報，其中79宗為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。周一新增52宗疫苗接種後不良事件通報，其中45宗為非嚴重不良事件、7宗為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，當中1宗為疑似血栓併血小板低下症候群。

指揮中心發言人莊人祥表示，疑似血栓併血小板低下症候群的女患者，在接種後8天出現牙齦流血症狀，接種後12天更出現腹瀉、四肢及腹部瘀青等症狀，故前往醫院就醫。

在其他6宗疑似疫苗接種後嚴重不良事件中，兩宗出現與視力有關的不良事件，其中一名患者在接種後10天雙眼出現刺痛感，接種後12天因右眼視力漸模糊就醫，疑似右眼視網膜病變。另一名患者則在接種後第8天頭痛併左眼球痛且視力下降，就醫後疑似左眼視神經炎，經診治後視力稍有恢復。

另外4宗分別有頭痛、呼吸困難、胸悶、胸痛、嚴重腹痛、接種部位紅腫熱等症狀，其中一人被診斷為急性心肌梗塞，已接受心導管手術。