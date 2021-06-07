國家航天局發布　天問一號任務着陸區域影像圖

國家航天局發布「天問一號」任務着陸區域的高分辨率影像圖。左圖為着陸前，右圖着陸後。

國家航天局周一（7日）發布，中國首次火星探測「天問一號」任務着陸區域的高分辨率影像圖。在圖像中，天問一號着陸平台、「祝融號」火星車及周邊區域情況均清晰可見。

影像圖由天問一號環繞器高分辨率相機，於本月2日下午6時拍攝。圖像右上角有兩處明顯亮斑，靠上的亮斑由兩個亮點組成，較大亮點為天問一號着陸平台，較小亮點為「祝融號」火星車。以着陸平台亮點為中心，周圍區域顏色較暗，分析認為可能是降落過程中，受到發動機羽流影響造成。着陸平台南北方向，存在對稱的噴射狀亮條紋，可能是着陸後着陸平台鈍化時吹除了較細的塵埃形成。

另圖像中部亮斑是降落火星過程中，拋離的背罩及降落傘組合體，其中背罩為圓形亮點，降落傘為長條狀亮點。圖像左下方向，存在另外一處明顯的亮斑，為降落過程中拋離的防熱大底。

截至周日（6日），「祝融號」火星車已在火星表面工作23個火星日，展開環境感知、火面移動、科學探測，所有科學載荷設備均已開機工作，獲取科學數據。環繞器運行在周期8.2小時的中繼軌道，為火星車科學探測提供中繼通訊。