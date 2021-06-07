中醫學院擬轉為職業學校　學生拉橫額抗議

位於江蘇省泰州市的南京中醫藥大學翰林學院，去年起開始暫停招生，擬與江蘇醫藥職業學院合併，轉為新的職業本科大學。由於「職業本科」檔次比原來的普通本科低，不利學生找工作和繼續升學，引起學生及家長反對，集體要求校方取消轉設。

教育部官網上周五（4日）發有《關於擬同意設置本科高等學校的公示》，擬將13所獨立學院轉設為本科學校，包括將南京中醫藥大學翰林學院與江蘇醫藥職業學院合併，轉設為江蘇醫科職業技術大學，並指如有不同意見，可於6月18日前實名反映。

不少學生在微博上留言，批評校方未有事先通知，又稱公示期間學生家長已經提出異議，但卻未見校方回應或作出改動。網傳校方拒絕家長及學生進入校園抗議，有多名學生在校門外拉起橫額：「拒絕學校私自轉設﹗要麼普本﹗要麼停辦！」

至於轉設後的影響，首先是學生的學籍會改變，從大學本科轉為職業本科，即原本是大學生變成次一等的大專生，失去全日制普通本科學士學位；二是當畢業後想報考研究生時，需要再參考兩門專業考試，甚至部分院校根本不收職業本科學歷學生；三是考公務員時，大多數職位只招聘學士學位。

南京中醫藥大學翰林學院的前身是2002年3月由江蘇省教育廳批准成立的南京中醫藥大學公有民辦二級學院，2005年5月經教育部批准為獨立學院。2010年學院移址到泰州市，坐落在國家醫藥高新技術產業開發區內，為首間進駐中國醫藥城的全日制本科院校，也是全省高等教育綜合改革試點獨立學院之一。