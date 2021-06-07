國家衞健委︰推動公立醫院發展　合理提高醫護薪酬水平

許樹強表示，將合理提高醫務人員的薪酬水平，使其付出和待遇相匹配。

國務院新聞辦周一（7日）舉行政策例行吹風會，介紹國務院辦公廳近日發布的《關於推動公立醫院高質量發展的意見》（下稱《意見》）有關情況。國家衞健委體制改革司司長許樹強在會上表示，將合理提高醫務人員的薪酬水平，使其付出和待遇相匹配。

許樹強指出，要實現公立醫院的高質量發展，就要建立完善的運行新機制；首先要合理提高醫務人員薪酬水平，允許醫療機構突破現行事業單位工資調控水平，並允許醫療服務收入扣除成本後，並按規定提取各項基金後主要用於人員獎勵，同時建立主要體現崗位職責和知識價值的薪酬體系，實現「以崗定責、以崗定薪」。

其次要拓寬醫務人員職業發展空間，健全醫務人員培養培訓制度，加快培養高層次複合型醫學人才，並改革完善人才評價機制等，破除「唯論文、唯學歷、唯獎項、唯帽子」等傾向。第三要關心醫務人員身心健康，建立保護醫務人員的長效機制，改善工作環境和條件，減輕工作負荷等。最後要提升醫務人員社會地位，建立職業榮譽制度，讓廣大醫務人員感受到自豪感、成就感及榮譽感。