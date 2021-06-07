全省3年來破279個涉黑組織　近期又毀汕頭黑惡團夥

內地官媒周一（7日）披露，廣東省自2018年展開掃黑除惡專項鬥爭以來，至今搗破279個涉黑組織、1126個惡勢力犯罪集團，偵破26,830宗刑事案件，刑事拘留74,468名疑犯，查封凍結涉案資產約755.9億元（人民幣，下同，約930.2億港元），起訴涉黑涉惡案件4,081宗共18,946人，審結案件4,167宗涉及17,191人。近日，警方又摧毀一個盤踞在汕頭市潮南、潮陽區的黑惡團夥。

據報道，自專項鬥爭展開以來，當局發動群眾舉報線索，作為掃黑除惡突破口。廣東省掃黑除惡辦開通了來信舉報渠道，並組織省法院、省公安廳等部門公布舉報方式，通過收信、電話、電子郵箱、網絡等多渠道接收線索，同時推出最高獎勵50萬元（約61.5萬港元）的舉報獎勵。在專項鬥爭期間，民眾舉報意欲高漲，截至上月24日，全省共收到群眾來信9,412封；至今全省共發放獎勵金3,977萬元（約4,894萬港元）。

根據全國掃黑辦、國家統計局調查，2020年廣東省民眾對掃黑除惡專項鬥爭滿意率達93.39%，較2018年提升12.8%。

在上月19日，省公安廳指揮汕頭、佛山兩地警方，同步在汕頭、深圳、惠州以及湖北等地進行收網，摧毀一個盤踞在汕頭市潮南、潮陽區，以周X創、李X和為首的犯罪團夥，拘捕46名成員，現場繳獲1支霰彈槍，扣押手機、電腦、管制刀具、賬本一批；同時，警方又對20多間涉黃場所進行清查，拘捕涉黃賭毒疑犯逾100人。