台灣現首宗人類感染豬流感 5歲患者已康復

台灣的衞福部疾病管制署周一（7日）晚通報，當地出現首宗人類感染豬流感H1N2v病毒的病例，患者是中部地區一名5歲女童，今年3月發病，目前已康復。疾管署副署長莊人祥強調，H1N2v病毒不會透過食用豬肉感染，目前也沒密切接觸者受感染，呼籲市民不用過分擔心。

莊人祥表示，該女童家中從事禽畜養殖業，今年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，翌日開始發燒，同月14日就醫，醫生經評估後認為無需住院。女童服用流感抗病毒藥物後，目前已康復。

當局今年4月進行病毒基因定序時，從女童呼吸道檢體中分離出H1N2v病毒，惟未檢測出腺病毒、冠狀病毒等其他常見病毒。當局對女童家飼養的豬隻進行採檢，均未驗出H1N2v病毒。當局又對6名密切接觸者進行檢測，其中3人有流感症狀，但均未發現H1N2v病毒。

莊人祥強調，當局已邀集專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，此病例應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衞生及農政部門將持續加強人類、動物與環境的監測。