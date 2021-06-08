減肥糖果含可致血管疾病成分　鄭州2加工場遭查封

內媒周一（7日）報道指，近日有市民服用一款「減肥糖果」後出現不適，遂通報市場監管局。當局調查後發現該產品，含有可致心腦血管疾病的西布曲明藥物，執法人員已在河南鄭州搗破兩個產品的加工窩點，起出貨值逾1,000萬人民幣（約1,211.9萬港元）的壓片糖果及空膠囊。

市場監管局早前接獲通報，指有消費者在直播平台購買一款由網紅推銷的糖果，聲稱具減肥功效，惟服用後出現不適，懷疑受騙。當局經檢驗該糖果的成分後，發現每克糖含有44.8微克的西布曲明，遂聯同公安機關，根據線索到達位於河南鄭州的加工場檢查。現場兩個加工窩點被查獲，並起出20台片劑及膠囊生產設備，扣起涉案壓片糖果及空膠囊超過300公斤。

據指，西布曲明可透過抑制中樞神經以降低食欲，但有引致血壓上升及心跳加速的副作用，且有增加患上心腦血管疾病的風險，有心臟或循環系統疾病人士不宜服用。前國家食品藥品監督管理局於2010年，明令停止西布曲明制劑或原料藥，在內地生產、銷售或使用。市場監管部門同時提醒消費者使用產品後，若出現食欲不振、失眠或口渴等情況，應提高警覺，並通報監察部門。