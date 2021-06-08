疑染疫者倒斃家中衞生部拒處理　警狠批：推卸責任

台灣新冠疫情升溫，台北市一名警員在Facebook發文，指日前處理一宗疑似染疫民眾在家倒斃的案件時，衞生局人員拒絕協助到場為死者檢測，明言一切交由警察及法醫處理。文章批評當局推卸責任，放任確診者不管，更心灰指「這場疫災我看不到盡頭。」

該名警員指出，上月26日接報有市民在寓所內死亡，並得悉死者早前曾出現感冒症狀，遂通報衞生局尋求協助；惟對方稱死者並非匡列對象或確診者，拒絕到場處理。警員只好穿上防護套裝處理，並建議死者3名家屬自費採檢，及後更獲悉3人均染疫，警員及後亦接受檢測，幸無感染。他直斥醫院及衞生局明知死者為懷疑感染個案，卻無視標準作業程序拒絕處理，做法如同推卸責任。

警員更透露死者確診的消息，經逾周方由衞生部於上周六（5日）公布，質疑若3名家屬沒有自費檢測，勢將疾病傳染給更多人，而自己當時直接接觸過3人，但至今仍未接獲衞生單位告知被匡列的消息。文章同時指出，有其他警員遇上同樣情況，直指自己感到太多的無力感。警政署回應指，將詢問轄下各單位，關於與衞生單位聯手處理案件的情況，並會積極協助反應處理。