為逃繳逾萬人民幣停車費　兩疑犯衝閘囚9個月

上海虹橋國際機場停車場今年1月有私家車衝閘，逃繳共計11690元人民幣（約14,178港元）停車費，上海市長寧區人民檢察院近日提起公訴，法院周一（7日）依法以搶奪罪，判處兩名被告有期徒刑9個月，緩刑1年，並處罰金1000元（1,200港元）。

檢察院公布，事發於2019年底，高某和劉某某共同出資通過拍賣買到一輛滬C牌私家車。2020年10月11日，為辦理過戶手續，兩人將該車泊入虹橋機場停車場內。由於車籍資料不齊，遲遲未能辦理手續，該車在停車場內停放了3個多月。

為逃繳高額停車費，經事先預謀，高某和劉某某於今年1月26日，一起乘坐一輛白色商務車至虹橋機場停車場。隨後，由高某駕駛滬C牌私家車，跟隨劉某某乘坐的白色商務車行駛至停車場出口收費道閘口，閘機收費工作人員開啟欄杆放行，趁白色商務車穿過欄杆尚未放下之際，高某駕駛滬C牌私家車緊隨其後，揚長而去。

次日，機場停車場向公安機關報案，通過查看閉路電視，警方鎖定高某和劉某某。至2月2日，兩人接到警方電話後自首。據高某交代，兩人之前估算過停車費用不是個小數目，便想出上述方式來逃費。劉某某到案後，對此表示後悔不已。