世衞：無權要求中國提交新冠病毒溯源數據

美國總統拜登上月下令情報部門90天內呈交調查新冠疫情起源的報告，國務卿布林肯日前又表明會誓向中國追究到底。世界衞生組織突發事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周一（7日）表示，世衞不能強行要求中國提交額外數據，但會提出下一步溯源工作的建議。

有記者在瑞士日內瓦舉行的世衞記者會問瑞安，世衞將如何要求中國進一步公開疫源相關數據，他指世衞無權要求中國必須提交哪些數據，世衞亦無權強迫任何人，希望所有會員國合作，提交世衞溯源所需數據。

世衞助理秘書長西芒（Mariangela Simao）表示，組織關注近日傳出有中間人兜售偽造的新冠疫苗，她呼籲各國直接與廠商聯繫，強調大部分疫苗廠商只向公共部門實體銷售疫苗，應透過全球疫苗取得機制（Covax）等合法渠道採購，以助查證有關中間人是否獲得合法授權，建議各國應只購買獲列入緊急使用清單的新冠疫苗。

布林肯周日（6日）表示，追尋病毒源頭最重要原因是為了避免再爆發疫情，指摘中方沒有給予所需的透明度，亦無分享實時資訊。中國外交部發言人汪文斌重申，疫情溯源是一個科學問題，應由全球科學家合作開展，不應政治化，強調中方在溯源問題一直秉持開放透明的態度。