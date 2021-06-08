女子暴吃荔枝後頭暈惡心　醫生：糖代謝紊亂

眼下荔枝正當季，顆顆晶瑩剔透的果實讓人垂涎三尺。惟廣東惠州市一名女子日前吃了一斤多荔枝後，身體不適被送到惠州市第一人民醫院就診。

患有糖尿病的小趙（化名）最近買了一斤多荔枝，久不沾甜食的她很快便全吃完，遂出現頭暈、惡心、乏力、發熱等症狀，於是前往惠州市第一人民醫院就診。醫生指出，她吃了太多荔枝，出現高血糖伴有糖尿病酮症，這類人主要是長期血糖控制不佳，在大量進食水果之後，會出現果糖不耐受，出現糖代謝紊亂。

醫生解釋，酮體為人體利用脂肪氧化產生的中間代謝產物，正常人產生的酮體很快被利用，在血中含量極微。而糖尿病患者本就由於胰島素相對不足等原因不能正常利用葡萄糖，再遇上短時間內大量糖分攝入，就容易產生大量酮體並在體內積聚。因此，不僅是荔枝，糖尿病患者在選擇水果時要規避醣類高的品類。

醫生介紹，近幾年在盛產荔枝的地區，豐收時節頻繁有因進食荔枝導致低血糖性腦病案例的報道，也就是俗稱的「荔枝病」，臨床症狀包括嘔吐、心慌、出汗、頭暈、四肢發冷、顫抖等，嚴重的急性致命性腦病表現為昏迷和抽搐等。每年報道中兒童的病例佔比高，並且死亡率超過30%。醫生提示，忌空腹大量攝入荔枝；糖尿病病人每天僅可攝入100克、分2次吃；老人、兒童肝腎功能不好，每次吃3、4顆即可、飯後半小時食用。