15歲仔長期食炸雞飲奶茶　膽囊生逾100顆結石

浙江省杭州市蕭山區15歲少年小熙（化名）自小喜愛吃快餐店炸雞、飲珍珠奶珠，導致膽囊長滿結石。醫生早前為他做膽囊切除手術時，從中取出100多顆結石，粒粒猶如黑珍珠，畫面相當駭人。

身高1.6米、體重80公斤的小熙長期吃炸雞，可謂「無雞不歡」。今年2月份開始，他每吃一頓炸雞便會肚痛，起初家人以為是腸胃炎，給他吃點胃藥就挺過。直至5月某日，他的肚子突然劇烈地痛了起來，便到醫院求診。

經過打針和吃藥未見好轉，醫生便為他做腹部X光檢查，驚見他的膽囊內長滿了密密麻麻的結石，整個膽囊被撐到2倍大，同時他的膽囊壁已經有0.3厘米厚，而正常膽囊壁薄如一張紙。隨後他被轉到杭州市第一人民醫院，接受膽囊切除手術，從膽囊裏取出了密密麻麻100多顆如奶茶珍珠大小的膽結石，把小熙的父母嚇了一大跳。

醫生分析，像小熙這樣的病人，主要和他的家族遺傳和飲食習慣有關。他的奶奶也因膽結石做膽囊切除手術。此外，他平時愛吃大魚大肉和甜食，不願吃粗糧蔬菜，這導致血液中的膽固醇濃度增高，膽囊內膽汁中的膽固醇濃度也隨之上升，從而促發了膽結石形成。