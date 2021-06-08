天然林被毀棲息地急減　致象群愈走愈遠

雲南15隻亞洲象北遷近2個月，行蹤引起各界關注，據報上月底又有另一有17隻亞洲象的象群走進當地西雙版納國家級自然保護區，逗留多日，令人質疑該處的生態或造成是次象群長期且不定向的遷移。有專家指出西雙版納地區的森林面貌，以覆蓋率高的橡膠樹及茶葉為主，該類植物侵蝕原有的天然林，令象群走進區內反而更難覓食，因而愈走愈遠。

北京師範大學生命科學學院教授張立指，亞洲象受惠於動物保護政策，數量由80年代約170隻增至現時超過300隻，但同時棲息地面積卻由當時的2,084平方公里，銳減至近年的不足500平方公里，棲息地無法負載象群數量，亞洲象只能外遷；張立更提到，雖然西雙版納保有森林面貌，惟實際上多是人類為經濟活動，而大量種植的橡膠林及茶葉，形容森林的天然林地被碎片化。在西雙版納熱帶植物園工作多年的人士亦指出，人們大規模種植的經濟林，令熱帶雨林無法更新。

雲南大學生態學與地植物學研究所教授吳兆錄建議，應建設比保護區面積更大的森林保護廊，供象群遷徙，並以經濟補償方式鼓勵民眾減少種植橡膠林及茶葉。吳續指，象群因為保護區的林下灌木及草本植物減少，只能選擇離開該區，返回原棲息地，但因為棲息地早已被開發成農田，令大象無法覓食，結果在迷路及慌張的情況下，隨水源與食物逐步走遠。