醫院院長勾結詐騙組織賣假藥　警拘98人涉額逾億人民幣

浙江紹興警方周一（7日）發布消息稱，近日破獲一宗特大網絡詐騙案，一名醫院院長與詐騙組織合作，在網上出售偽冒藥物，聲稱可治療男性疾病，涉案資金逾1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。警方已逮捕98人，並將所涉藥物送交相關機構檢驗，確認成分。

紹興柯橋1名30歲男子上月21日向警方報案，稱自己遭遇網絡詐騙，多次購買共2.1萬元（約2.6萬港元）的藥物，但服用後一直未見效果。他長期受男性疾病困擾，在網上看到湖北武漢某民營醫院的文章後，聽信對方宣稱的可用中藥的傳統藥方來解決該疾病。文章指，藥方由多名「權威」的中藥專家研發，包括山東泗水中醫世家傳承人張姓主任醫師。

涉事男子服藥後一直未有效果，於是詢問張醫生，對方聲稱症狀改善需時，如中途放棄，將前功盡棄。他聽聞後，覺得很有道理，直到警方宣傳反詐騙訊息後，才察覺受騙，遂報警求助。警方回應稱，此案是一宗有組織的網絡詐騙案，於是立案調查。

警方隨後在武漢某寫字樓中，逮捕彭姓老闆、劉姓醫院院長等人，扣查150部電腦、300部手機和2萬多個速遞地址等。彭老闆被捕後，供稱為博取受害人信任，與劉男合作，冒充醫院名義，從網購平台購買無任何功效、價格便宜的藥丸，重新包裝後轉售客戶。劉院長則通過為彭男提供便利，每月收2萬元（約2.5萬港元）好處費。