內地昨新增33宗確診　荔灣區12幢大廈居民集中隔離

內地周二（8日）公布過去一日新增33宗新冠肺炎確診病例，其中廣東省新增22宗確診病例，19宗為本地個案，3宗由境外輸入。廣州疫情高風險地區之一荔灣區白鶴洞街鶴園社區的居民，周一（7日）接獲通知，需連夜轉移到酒店接受集中隔離。惠州市周一晚深夜則發通告，要求市民離開當地需持有72小時內核酸檢測無感染證明。

廣東省的10宗本地確診病例全部由廣州報告；另有9宗本土無症狀感染者轉確診病例，分別由廣州、深圳、佛山和湛江報告；廣州另報告3宗新增境外輸入確診，患者分別來自柬埔寨、卡塔爾和贊比亞。全省同日新增9宗境外輸入無症狀感染者，分別由廣州、佛山和肇慶報告，患者來自美國、英國、柬埔寨、吉布提、布隆迪、法國、剛果民主共和國和喀麥隆。

據記者從荔灣區鶴園社區服務中心工作人員獲悉，該區共12幢住宅的居民需轉移到酒店集中隔離，至於集中隔離原因以衞健部門通報為準。從網上畫面顯示，當時有居民帶同行李和寵物一且登上旅遊巴，現場大批身穿防護衣的工作人員待命。自5月21日荔灣區出現首宗本地確診病例，廣州市直至周一凌晨零時疫情累計報告98宗境內感染個案（84宗確診、14宗無症狀）。上述感染者涉及共144個場所或小區，均由疾控部門進行嚴格消毒。

國家衞健委周二公布，除廣東省確診病例外，其他省區市過去一日新增11宗境外輸入個案，其中內蒙古、上海和福建各有2宗，北京、天津、江蘇、四川和雲南各1宗；同日除廣東省外，其他地區新增13宗無症狀感染個案。至今內地累計91,300人確診，當中4,636人病亡。