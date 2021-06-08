解放軍減赴台活動次數　分析指美日領袖峰會起作用

美國總統拜登與日本首相菅義偉於今年4月16日舉行峰會期間，罕有強調台海和平穩定的重要性。有日媒統計，自該次美日領袖峰會之後，大陸解放軍在台灣周邊的軍事活動大幅減少，顯示陸方似乎停止在此敏感問題上觸怒美方。而中共將在7月1日慶祝建黨100周年，因此也優先處理境內秩序。

據日媒統計數據，解放軍在1月1日至4月16日期間，共派出257架軍機前往台灣西南空域，每周五天平均每次派3.4架軍機，期間有9天派出10架或以上，最多一日達25架。惟自從4月16日之後，解放軍平均每次派出軍機已降至1.9架。而在報道前14日期間，解放軍派軍機前往台灣空域的天數只有7天，除其中一天派出2架機，其餘6天僅派出1架。

台媒引述國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲稱，美日聲明產生效果明顯，自美日峰會後，解放軍在台周邊的活動，不論是規模或頻率都有所減少。另大陸近日與菲律賓和馬來西亞等東南亞國家出現海洋和空域紛爭，他認為大陸一方面想避免在台灣問題上與美國對抗，但同時期望在中共黨慶前展示軍力。