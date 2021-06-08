外交部前副部長赴英履新　鄭澤光任華駐英大使

擔任中國駐英國大使11年的劉曉明今年初卸任，據華駐英大使館官網當地周一（7日）消息，接替他的中國外交部前副部長鄭澤光經已抵達倫敦履新。

鄭澤光透過中國駐英使館致辭稱，中英兩國都擁有悠久的歷史和燦爛的文化，是東西方文明的重要代表，兩國人民交往源遠流長。中英建交近50年來，兩國走過了不平凡的歷程，取得豐碩成果。中英互為重要貿易伙伴，儘管受到新冠肺炎疫情衝擊，去年雙邊貿易和投資仍逆勢增長並創下新高，反映兩國經貿合作的強大韌性和巨大潛力。

他又指出，歷史充分證明，中英作為聯合國安理會常任理事國和具有重要國際影響的國家，雙方加強交流與合作，順乎時代潮流，符合兩國利益，也有利於促進世界和平、穩定、繁榮。只要堅持相互尊重、平等相待、包容互鑑的原則，中英關係就能順利推進、持續向前。

資料顯示，鄭澤光於1963年於廣東出生，1986年加入外交部工作，歷任駐特立尼達和多巴哥共和國大使館隨員，北美大洋洲司三秘、副處長等職；1994年赴美國，先後任駐美大使館二秘、一秘。1997年他返回外交部出任北美大洋洲司處長、參贊等職，2000年出任北美大洋洲司副司長；2005年出任駐美大使館公使；2008年任北美大洋洲司司長。他於2010年調任南京市委常委、副市長，後任常務副市長。2013年，鄭澤光重返外交部，任部長助理，2015年出任外交部副部長至今年2月。