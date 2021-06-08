疑因侵犯海外劇集版權　內地人人視頻App一度遭下架

內地知名海外劇集應用程式「人人視頻」，周日（6日）一度遭到下架。公司無回應具體下架原因，僅發聲明稱將響應《網絡訊息內容生態治理規定》整改，外界推測或與侵犯版權有關，程式目前已恢復正常。

「人人視頻」當日突遭下架，無法在應用程式平台找到相關資訊，亦無法安裝或更新，有用戶表示曾出現帳號無法登錄或已下載劇集消失等問題。另外，該程式的「快看」人氣欄目顯示整改通知，稱將「針對問題內容進行堅決治理，對問題嚴重、影響惡劣的帳號及違規內容，從嚴從重處置」。

「人人視頻」主打海外影視劇資訊及內容，快速提供每周熱門美劇，累計用戶數量達到1.6億，平均每月活躍用戶達到4,000萬以上。惟騰訊副總裁孫忠懷在上周四（3日）的中國網絡視聽大會上，暗諷「人人視頻」在未經廣電總局審批就播出最新美劇。

內媒推測，這番話或是導致「人人視頻」下架的導火線，同時勾出其長期侵犯版權的問題，包括海外劇集和短片剪輯的版權，該公司過去幾年屢屢遭官方勒令關停整改，並與搜狐視頻、愛奇藝等影視營運商捲入大量的版權侵權官司，更在多數案件中敗訴。