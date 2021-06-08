番禺男子瞞赴荔灣區探確診父母　致疫情傳播遭刑拘

廣東廣州市人民政府新聞辦公室周二（8日）舉行疫情新聞發布會，通報番禺1名男子，因瞞報曾到荔灣白鶴洞街探望確診的父母。該男子其後確診，導致大量群眾成為密切接觸、次密接觸者的案例，並引發疫情傳播嚴重風險，目前已被刑拘。

廣州市公安局副局長、新聞發言人楊炳升在會上通報該市警方近日依法查處違反疫情防控相關管理規定的6宗案例。其中，家住番禺區大石街北聯村的祝姓男子，於5月25日下午前往荔灣區白鶴洞街某小區探望父母，其父母於同月30日確診，祝男其後亦出現咳嗽、發燒症狀，先後於6月2日、4日前往醫院就診，卻未如實告知醫生近14天內的旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸及到過疫情高發區。

到6月6日，祝男被採取隔離措施前，其活動軌迹已涉及番禺區大石街轄內醫院、便利店、雜貨店、水果店、球場等公共場所，導致大量群眾成為密切接觸者、次密切接觸者需要隔離觀察或居家隔離，另番禺區多處住宅區域被封閉管理。目前，祝某因涉嫌妨害傳染病防治，已被公安機關依法刑事拘留。

此外，市衞健委副主任、新聞發言人陳斌稱，當地自5月26日啟動核酸大排查以來，不斷提高核酸檢測的速度和效率，截至周二凌晨零時，全市累計核酸採樣近2,800萬份，共發現40人受感染；另採集高考試場環境樣本1,778份，核酸檢測結果全部無感染。